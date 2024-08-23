Yanan ormanlık alanlar yeniden ağaçlandırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılacağını açıkladı. Yumaklı, "Yanan ormanlık alanlar bir sonraki yılın sonuna kadar mutlaka ağaçlandırılır. Hep böyle olmuştur. Bu yıl da hasar görenler önümüzdeki yılın sonuna kadar ağaçlandırılacak" dedi. Yumaklı, yanan alanların yapılaşmaya açılacağı iddialarına karşılık ise, "Teminat anayasadır. Ormanlık alanlar farklı bir şekilde değerlendirilemez. Yasaya karşı mı geleceğiz. Yanan hiçbir ormanlık alan yapılaşmaya açılmamıştır" ifadelerini kullandı.