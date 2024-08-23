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Giriş Tarihi: 23.8.2024

Yanan ormanlık alanlar yeniden ağaçlandırılacak

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Yanan ormanlık alanlar yeniden ağaçlandırılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılacağını açıkladı. Yumaklı, "Yanan ormanlık alanlar bir sonraki yılın sonuna kadar mutlaka ağaçlandırılır. Hep böyle olmuştur. Bu yıl da hasar görenler önümüzdeki yılın sonuna kadar ağaçlandırılacak" dedi. Yumaklı, yanan alanların yapılaşmaya açılacağı iddialarına karşılık ise, "Teminat anayasadır. Ormanlık alanlar farklı bir şekilde değerlendirilemez. Yasaya karşı mı geleceğiz. Yanan hiçbir ormanlık alan yapılaşmaya açılmamıştır" ifadelerini kullandı.
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Yanan ormanlık alanlar yeniden ağaçlandırılacak
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