17 ilde 65 DEAŞ’lıya gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.