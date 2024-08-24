Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Mavi Vatanda Güç! Dünyada Söz Sahibi' sloganıyla Marmaris'teki Aksaz Deniz Komutanlığında Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları teslim töreni düzenlenecek. Törende Türk denizcilik ve savunma sanayi için önemli adımlar atılacak. Pirireis Denizaltısı, Türkiye'nin denizaltı teknolojisine yeni bir güç katacak olarak Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

Törende TCG Hızıreisi Denizaltısı, bayrak çekme ve seyir deneyimlerine başlayacak. 25 Mayıs 2023 tarihinde suyla buluşan Hızırreis, Reis Sınıfı denizaltılardan biri olan bu stratejik denizaltı, düşük sesli seyir yeteneği ve yüksek teknolojisiyle Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak.

Törende Muratreis Denizaltısı'nın havuz donatım faaliyetlerine başlanacağı duyurulurken, Yakıt 2-3-4 akaryakıt gemileri ile sınıfının en büyüğü olan 3000 tonluk denizaltı havuzunun da hizmete gireceği açıklandı. Bu gelişmeler, Türk denizcilik ve savunma sanayiinin uluslararası alandaki prestijini artırırken, Aksaz Tersanesi'nin stratejik önemini bir kez daha vurguladı.

Yeni Tip Denizaltı Projesi, Türkiye'nin kendi denizaltılarını inşa etme konusundaki kararlılığını gösterirken, projede HAVELSAN, ASELSAN, AYESAŞ, STM, KOÇ BİLGEM, TÜBİTAK ve MilSoft gibi yerli firmaların geliştirdiği sistemler dikkat çekiyor. Özellikle, HAVELSAN tarafından geliştirilen ve denizaltıların beyni olarak adlandırılan Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi, projenin en kritik bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katılacağı törende, Türkiye'nin denizcilik alanındaki bağımsızlığını ve gücünü pekiştiren bir adımlar atılacak.