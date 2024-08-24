Bakan Tunç'tan "Manipülasyon yapan çeteler" vurgusu! 'Mehmet Şimşek istifa etti' yalanına soruşturma

HEDEF: EKONOMİ!

Bakan Tunç, "Bunlar kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar. Ekonomi hedeflendi. Yeni bir ekonomik program uygulanıyor. Bütün çaba içerisindeler. Göstergeler iyi noktaya gidiyor. Milletimizin aynı alım gücüne erişmesi ve enflasyonun tek haneye inmesi için büyük bir çaba var ve bu da gerçekleşecek." dedi.

Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"MANİPÜLASYON YAPAN ÇETELER"

Ekonominin bu hedeflerinin yakalanamaması için manipülasyon yapan çeteler var. Siyasetçiler, akademisyenler var. Bu şekilde halkı yanıltıcı bilgileri yayanlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Sayın Bakanımızın böyle bir istifa olmadığını söylemesine rağmen yaymaya devam ettiler. Kasıtlı bir yaklaşım. Ekonomi düzelmesin, hükümet yıpransın diye yapılan bir şey. Bu tür kasıtlı haberleri yapanlar millet nezdinde itibar görmez.