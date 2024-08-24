Belediyeye haciz gelince birbirlerine girdiler

Antalya'da, CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nin geçmişten gelen 100 milyon lira borcu ödenmeyince, alacaklı firmanın başkanın makam koltuğu ve odasındaki eşyaları haczetmesinin ardından eski ve yeni başkan birbirini suçladı. Mevcut Başkan Menderes Dal, belediyenin 1.5 milyar liralık borcunu kendilerinin yapmadığını ancak 'Devlette devamlılık esastır' anlayışıyla yapılandırarak ödemeye çalıştıklarını söyleyerek yine CHP'li olan eski başkan Turgay Genç'i suçladı. Dal, "İlk günden itibaren yönetimimizi çalıştırmamak için icra ve haciz yağdırmayı organize edenler şunu unutmasınlar: Bu işin önünde ve perde arkasındakiler de dahil hepinizi tanıyoruz. Vicdanlı ve ahlaklı halkımız bu yapılanları hiçbir zaman unutmayacak" diye konuştu.Eski başkan Turgay Genç ise, "Bazı kendini bilmezler yerel seçimlerden başlayarak şahsımı ve ekip arkadaşlarımı karalama çabası içine düşmeye devam ediyor. Biz genel seçimlerde ev ev, sokak sokak çalışırken her türlü iftiraya, terörist hakaretlerine maruz kalırken, yanındaki dükkândan oy istemeyen, hiçbir hemşerimize selam dahi vermeyenler kalkmış bizim partililiğimizi sorguluyor" dedi.