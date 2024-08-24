Demokrat Partili tescilli manipülatör vekile öfke seli: Borsa manipülasyonu cezasız kalmasın

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini ve borsanın çöktüğü iddiasıyla manipülasyon tuşuna basan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un kirli geçmişi ortaya çıktı.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda borsa uzmanı kesilen Enginyurt'un daha önce borsa manipülasyonu yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Şimşek, borsanın düşüşünden kendisinin sorumlu tutulduğunu ifade ederek, uydurma hikayelerle ekonomi ve piyasaların etkilenmesine izin veremeyeceklerini belirtti.

ŞİMŞEK İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında çıkan istifa söylentilerini yalanladı. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, "İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz. Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

ENGİNYURT: PAZARTESİ ÜLKE YANGIN YERİ

İstifa iddialarıyla birlikte borsada hareketli saatler yaşandı. Borsada birçok yatırımcı zarar etti. Bakan Şimşek'in istifa ettiğini iddia eden isimlerden birisi de Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt oldu. Enginyurt Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Borsa İstanbul, sebepsiz düşmedi. Belli ki, 5'li çete kavgası var. Mehmet Şimşek istifa etti. Pazartesi ülke yangın yeri." dedi.

MANİPÜLASYONDAN HAPİS CEZASI YİYEN İLK KİŞİ ÇIKTI

Sosyal medyanın gündemine oturan bu olayın ardından 2007'ye ait bir haber dikkat çekti. Cemal Enginyurt'un 2007'de borsa manipülasyonunda 3 yıl hapis cezası ve o dönemin parasıyla 40 bin lira para cezası aldığı ortaya çıktı.

BORSA KAPALIYKEN ATTIM DEDİ AMA VİOP AKTİFTİ

Öte yandan tartışmaların ardından bir kez daha paylaşım yapan Enginyurt ise, "Anlaşılan kazanan borsacılar ve iktidarın gidişatından mutlu olan bir kesim Mehmet Şimşek istifa etti dedim diye, borsanın düşüşünden beni sorumlu tutuyor. Ben Şimşeğin istifasını saat 20.09 da yazdım. Borsayı nasıl ben düşürdüm? Mehmet Şimşek istifa etmelidir. Sözümdeyim." açıklamasını yaptı. Ancak, Enginyurt'un attığında VİOP akşam seansı sürüyordu. VİOP akşam seansının sürdüğü dakikalarda atılan bu paylaşımla -3'lere kadar geldi. Ta ki Bakan Şimşek'in açıklamalarına kadar. Bu açıklamalarla birlikte akşam seansı sert alıcılı bir şekilde pozitif kapanış gerçekleştirdi.

SPK İNCELEME BAŞLATTI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili istifa iddiasını ortaya atanlara karşı harekete geçti. SPK'dan yapılan açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

BU MANİPÜLASYON CEZASIZ KALMASIN

Sosyal medyada özellikle borsa yatırımcılarından Cemal Enginyurt'a karşı büyük bir öfke seli oluştu. Sosyal medya kullanıcıları, Enginyurt'un en ağır cezayla yargılanıp ceza almasını söylerken piyasaları manipüle etmenin cezasız kalmamasını dile getirdi.

İşte o kullanıcılardan bazıları;

Kadir Türok Özdamar: Cemal Enginyurt manipülasyondan yargılanmalıdır.

Mehmet Mescioğlu; Bakan Şimşek bey iki günde bir yalanlama yazmaktan işini yapamıyor. Cemal Enginyurt yaptığı manipülasyon emsal olacak şekilde cezalandırılmalı. Dokunulmazlığı da kaldırılmalı.

Mehmet Kurt: Cemal Enginyurt adında bir milletvekili manipülasyon yaptı. Paraları hiç etti.

Ali Acer: SPK'nın bu adama en ağır para cezasını kesmesi gerekir. Her önüne gelenin bu kadar rahat piyasayı manipüle edememesi gerekiyor.

Borsaderya: Ülke batsa zil takıp oynayacaklardan biri de Cemal Enginyurt... Adam 7-24 felaket tellalığı yapıyor. Bu zihniyet vekil maaşı alıyor üstelik. Yazıklar olsun.

Yakup Ekenoğlu: Bedel ödeyeceksin Cemo. "Mehmet Şimşek istifa etti. Pazartesi ülke yangın yeri." Diyeceksin ve bedel ödemeyeceksin. Ben şikayet dilekçemi verdim.

Murat Ayhan: VİOP akşam seansı Mehmet Şimşek twit attıktan sonra -3 ten bir anda artıya döndü. En Başta Cemal Enginyurt Tutuklansın. Bu manipülasyonu yapan herkes en ağır cezaları alsın ki bir daha hiç kimse böyle yalan istifa haberleri yayamasınlar.