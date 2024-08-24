Kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un Esenler İlçesi'ne bağlı olan 15 Temmuz Mahallesi İpek Yolu Caddesi'nde denetim yapan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerine M.F.Y. isimli kişinin kullandığı aracın aşırı hızla çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy için tören düzenlendi. Mustafa Peksoy için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ve şehidin mesai arkadaşları katıldı.Şehit Peksoy için ikinci tören memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlendi. Andırın ilçesine götürülen şehidin naaşı baba ocağında helallik alınmasının ardından Alanlı mahalle mezarlığına getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Peksoy toprağa verildi. Şehidin cenaze törenine annesi Döne Peksoy, babası Yusuf Peksoy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile çok sayıda vatandaş ve yetkili katıldı.Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Işık'ın cenazesi, işlemlerinin ardından helallik alınmak üzere Yavuz Selim Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'na götürülen şehit dualar eşliğinde toprağa verildi.