Kalkınma Yolu’nda kritik zirve

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili olarak Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan Dörtlü Mutabakat çerçevesindeki Dörtlü Bakanlar Zirvesi'nin 29 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Uraloğlu, 22 Nisan 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandığını anımsattı. Uraloğlu, bu kapsamda Katar Ulaştırma Bakanı Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Mohamed Al Mazrouei ve Irak Ulaştırma Bakanı Razzaq Muhaibis Al-Saadawi ile ilk Dörtlü Bakanlar Zirvesi'ni 29 Ağustos'ta saat 14.00'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştireceklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, zirvede Kalkınma Yolu Projesi'nin bütün detaylarını görüşeceklerini ve önemli kararlar alacaklarını söyledi. Uraloğlu, projenin Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve bölgesel kalkınmaya çok önemli katkılar sunacağını aktararak, "Kalkınma Yolu aynı zamanda, uluslararası ticaret koridorlarının çeşitlenmesini sağlayarak küresel ticaretin sürdürülebilirliğini destekleyecek. Türkiye, Asya ve Avrupa arasında güvenilir ve etkin bir ticaret koridoru oluşturarak ekonomik ve stratejik avantajlarını pekiştirecek" diye konuştu.