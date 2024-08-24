Niğde’de 15 fabrika açıldı 11’inin de temeli atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Niğde'de Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan 15 fabrikanın açılışı ve yeni yapılacak 11 fabrikanın da temelini attı. Törende konuşan Bakan Kacır, yaklaşık 5.1 milyar liraya mal olan 15 fabrika ve 15.1 milyar lira yatırım hedefi olan 11 fabrikanın kente hayırlı olmasını diledi. Bakan Kacır yaptığı konuşmada, "Dünyanın içinden geçtiği buhranlı süreçte bölgesinde güç sahibi, küresel siyasette söz sahibi bir Türkiye olarak sağlam adımlarla, iradeli ve kararlı bir şekilde büyüme ve kalkınma yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, "Büyük, güçlü, tam bağımsız Türkiye" istikametinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme adına var gücümüzle çalışıyoruz. Millî Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz istikametinde; 'Aşkla çalışan yorulmaz! Bize yorulmak, pes etmek yakışmaz!' diyoruz" dedi. Törende konuşan AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde ye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara desteğinden dolayı teşekkür etti.