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Giriş Tarihi: 24.8.2024 11:14

Önce Bayraklı şimdi de Menderes Belediyesi... Menderes Belediyesi'nden Tekeli’de çevre katliamı

İzmir’in Bayraklı İlçesinde belediye eli ile gerçekleştirilen çevre katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Bayraklı Belediyesinden sonra şimdi de CHP’li Menderes Belediyesi ilçenin çeşitli yerlerinden topladığı çöpleri büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen çöp transfer istasyonuna dökmek yerine kaçak olarak Tekeli Mahallesi yakınlarında, Işıklandırma mevkiindeki boş araziye dökmeye başladı. Çöp dökülen alanın yerleşim yerlerine 200 metre mesafede olduğuna dikkat çeken Tekeli Mahalle Muhtarı Tezcan Akınsu yaşananlara isyan etti. “Biz belediyemizden hizmet beklerken ilçenin çöpü mahallemize geldi. “diyen Akınsu: “6 aydır defalarca söylememize rağmen belediye kendi döktüğü çöpleri bir türlü kaldırmadı. Rüzgarında etkisi ile araziye dökülen çöpler uçuşarak evlerin bulunduğu alanda çevre kirliliğine neden oluyor. Sadece bu da değil. Bölge sinek ve kokudan geçilmiyor.” Diye konuştu. Akınsu, çöplerin bir an önce bulundukları yerden kaldırılmasını istedi.

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Önce Bayraklı şimdi de Menderes Belediyesi... Menderes Belediyesi’nden Tekeli’de çevre katliamı

Geçtiğimiz haftalarda ilçe sınırları içinde topladığı çöpleri kaçak olarak Doğançay'da belediye temizlik şantiyesi içine döküp iş makinaları ile üzerini toprakla örten Bayraklı Belediyesi, SABAH'ın haberinin ardından kaçak olarak döktüğü çöpleri bulunduğu yerden kaldırmak zorunda kaldı. Haberimizi ihbar kabul eden Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü çevre kanununa muhalefetten Bayraklı Belediyesi hakkında idari işlem başlattı.

MEYDANLARDA VERDİĞİ SÖZLERİ ÇABUK UNUTTU

İzmir'de belediye ile yaşanan çevre katliamlarına bir yenisi daha eklendi. 31 Mart yerel seçimleri öncesi seçmenlere çevreye ve doğaya saygılı olma sözü veren CHP'li İlkay Çiçek, Belediye başkanı seçildikten sonra Menderes halkına verdiği sözleri çabuk unuttu.

TRANSFER İSTASYONU YERİNE BOŞ ARAZİYE DÖKTÜ

Menderes Belediyesi ilçe genelinde topladığı atıkları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen çöp transfer istasyonuna götürmek yerine Tekeli Mahallesi yakınlarında, etrafı tarlalarla çevrili boş araziye dökmeye başladı. Havaların ısınması ile birlikte dökülen çöpler bölgede koku ve sinek istilasına neden oldu.

KENDİSİ DE MUHTARLIKTAN GELDİ AMA…

Menderes Tekeli Mahalle Muhtarı Tezcan Akınsu, belediye eli ile gerçekleştirilen çevre ve doğa kirliliğine isyan etti. Çöplerin bulundukları yerden kaldırılıp bir daha aynı alana çöp dökülmemesi için defalarca kendisi gibi geçmişte muhtarlık yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e başvuruda bulunduğunu belirten Akınsu: "6 aydır Menderes Belediyesinden çöplerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Kaldırmak yerine her geçen gün yenisini getirip döküyorlar. Artık bıktık. Çöp dökülen alanla yerleşim yerleri arasında 200 metre mesafe var. Dökülen çöpler rüzgarında etkisi ile evlerin bulunduğu alana kadar geliyor. Sayın başkan kendisi de yıllarca muhtarlık yaptı. Bizi en iyi kendisinin anlaması lazım. Mahalle sakinleri bir an önce çöpün kaldırılmasını istiyor" diye konuştu.

HİZMET BEKLERKEN ÇÖP GELDİ

Tekeli halkı olarak Menderes Belediyesinden hizmet beklediklerini belirten Akınsu: "Biz hizmet beklerken ilçenin çöpü buraya, burnumuzun dibine kadar geldi. Sayın Başkandan mahalle sakinleri adına rica ediyorum. Lütfen bu çöpleri döktüğünüz yerden kaldırın" dedi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerini de göreve davet eden Akınsu: "Biz ne yaptıysak bu çöpün buraya dökülmesine engel olamadık. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden konuya el atmalarını, sorumlular hakkında gerekli işlemleri başlatmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Önce Bayraklı şimdi de Menderes Belediyesi... Menderes Belediyesi'nden Tekeli’de çevre katliamı
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