Ankara Büyükşehir bir barınağı 5 yıldır bitiremedi

Ankara'da evinin önünde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Elif Ada'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, dehşetin yaşandığı Şafak Mahallesi Muhtarı Bayram Özkan, başıboş köpek tehdidinin devam ettiğini söyledi. Muhtar Özkan, belediyelerin çözüm noktasında hiçbir şey yapmadığını ifade ederek, "Mahallemizde her hafta 3-4 kişiyi ısırıyor bu köpekler.Bayram ÖzkanGeçen hafta da Başak isminde bir kızımıza saldırdılar. Vatandaşlar, korkusundan 1 kilometre yola gidemiyor. Yaşlılarımız sabah namazına gidemiyor. Çocuklar anneleri olmadan okula, hamilelerimiz hastaneye gidemiyor. Bir havlasa kadın çocuğunu düşürecek. Çok zor durumdayız. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Türkiye'nin başkentinde insanlar vahşi doğada hayatta kalmaya çalışır gibi tedirgin yaşıyor. Belediyeler görevlerini yapmıyor. Neyi bekliyorlar bu köpekleri toplamak için? Daha kaç insanın ölmesi veya yaralanması gerekiyor" dedi.Muhtar Özkan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yıldır Karataş Barınağı'nı yapıp bitiremedi. Bu köpekler oraya toplansaydı, bu olaylar yaşanmayacaktı. Vatandaş köpekler yüzünden günlük dertlerini unutuyor. Sürekli tedirginlik içinde. Gölbaşı Belediyesi de vatandaşı görmezden geliyor. Her türlü müracaatı yapmamıza rağmen muhatap bulamıyoruz. Bir barınak var ama belediye açılışı yapıp köpekleri toplayamadı" diye konuştu.Özkan, ''Belediyeler şovdan başka bir şey yapmıyor. Sanatçılara, konserlere bütçeleri var, milyonlarca liralık mama ihalelerine bütçeleri var ama halkın huzur ve güvenliğine ayıracakları bütçeleri yok" dedi.