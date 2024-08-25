Bakanlıktan Tireli vatandaşlara müjde

İzmir'de bir an önce depreme dayanıklı sağlıklı konutlara kavuşmak isteyen Tireli vatandaşlara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından müjdeli haber geldi. "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir'in Tire ilçesi Dört Eylül, Turan, İbni Melek ve Ketenci mahallelerimizin sınırları içinde yer alan 11.3 hektarlık alanı rezerv alan ilan etti. Karar Tire'de büyük sevinçle karşılandı. Bu kararla birlikte bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmasının da önü açılmış oldu.AK Parti Tire İlçe Başkanı Abdülkadir Uğurlu, Tirelilerin uzun süredir bekledikleri bu kararın çıkmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. İlçedeki tüm siyasi partilerin temsilcileri ve belediye başkanı öncülüğünde geçtiğimiz süreçte İzmir İl Kentsel Dönüşüm Daire Başkanına ziyarette bulunduklarını belirten Uğurlu, "Hem hükümet hem de yerel yönetim olarak el ele vererek bu bölgedeki alanın rezerv alan ilan edilmesi için talepte bulunduk. Bu süreçte bizlerde AK Parti İlçe Başkanlığı olarak Ankara'daki bakanlarımız ve İzmir milletvekillerimizi ziyaret edip destek istedik. İl Başkanımız Bilal Saygılı'nın da destekleri ile süreci hızlandırdık. Tüm bu olumlu gelişmeler sonucunda bakanlığımız söz konusu alanı rezerv alan olarak ilan etti" diye konuştu.Rezerv alan ilan edilen bölgenin dar gelirli vatandaşların yaşadığı bir yer olduğunu hatırlatan Uğurlu, "Buradaki binaların neredeyse tamamına yakını en az 20-25 yıllık, depreme dayanıksız evler. Burası Tire'deki kentsel dönüşüm çalışmaları için ilk adım olacak. Bunu ileriki süreçte diğer etaplar izleyecek. Devletimiz tarafından atılmış bu adımı ilçemiz için büyük önem taşıyor. Emeği geçenlere teşekkürü bir borç biliyoruz" diye konuştu.