Mersin’de ormanı yakanlar birbirini suçladı

Mersin'de 15 Ağustos'ta, 4 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan 2 şüphelinin, olay günü çalıştıkları mermer şantiyesinden hastaneye gitme bahanesiyle ayrıldıktan sonra motosikletle ilerledikleri noktaları ateşe verdikleri belirlendi. Tutuklanan R.K. ve İ.O.'nun eylemine ilişkin jandarmadaki ifadelerine ulaşıldı. Buna göre, iki şüphelinin olay günü çalıştıkları mermer şantiyesinden hastaneye gitme bahanesiyle ayrılıp motosikletle ilerledikleri 4 güzergahta yangın çıkardıkları belirlendi. Tutuklu şüpheli R.K, ifadesinde, arkadaşı İ.O. ile İmamuşağı Mahallesi'ndeki bir şantiyede mermer işçisi olarak çalıştıklarını anlattı. Olay günü şantiyede yanına gelen İ.O'nun kendisine "Senin elini akrep soktuğunu söyleyip hastaneye gitmek için izin isteyelim" dediğini öne süren R.K., şöyle devam etti: "Aşçıya elimi akrep soktuğunu, hastaneye gideceğimizi söyleyerek işyerinden ayrıldık. Bir süre gittikten sonra İ.O. motosikleti durdurmamı istedi. Daha sonra 'Şurada iş yerine giden elektrik kabloları var. Burayı yakalım. Elektrikler gider. Biz de yarın işe gelmeyiz' diyerek motosikletten indi. Çakmakla ormandaki çalıları tutuşturup sonra geri yanıma geldi." Şüpheli İ.O. ise, "R.K. 'Benim psikolojim bozuk. Yakacağım burayı, ormancılar yatmasın' diyerek yolun kenarında çakmakla çalıları ateşe verdi" iddiasında bulundu.