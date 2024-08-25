Şanlı zafer coşkusu

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde kutlama etkinlikleri büyük bir coşkuyla devam ediyor. Ahlat Recep Tayyip Erdoğan 1071 Millet Bahçesi'nde devam eden kutlamalar; Solotürk, jandarma çelik kanatlar, halk oyunları, mehter takımı gösterileri, güreş müsabakaları ve okçuluk gibi etkinliklerle sürüyor.Bugün öğleden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli Ahlat'a gelecek. Kabine 21 yıl sonra ilk kez Ankara dışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta toplanacak.