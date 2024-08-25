Üzeyir Garih cinayetinde 23 yıllık cevapsız sorular: Şaron’un ekibinin planını FETÖ uyguladı

Türkiye'nin önemli iş adamlarından Üzeyir Garih cinayetinin üzerinden tam 23 yıl geçti. Garih, cinayet günü Alarko Holding'de Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Nikolay Vassilev'le görüşmüştü. Şoförü ve koruması izinliydi. Eyüp Sultan Mezarlığı'na 14.00'te gitti. Mezarlıkta asker kaçağı Yener Yermez tarafından öldürüldüğü söylendi. Yermez'e verilen müebbet ağır hapis cezası, Yargıtay tarafından 18 yıl önce onandı. Aradan geçen bunca zamana rağmen cinayetin üzerindeki sır perdesi tam anlamıyla aydınlatılamadı. Cevapsız onlarca sorunun olduğu dosya zaman aşımına uğradı ve üzerindeki sır perdesi asla aralanamayacak.
FETÖCÜ SAVCILAR HASIRALTI ETTİ
Garih'in arkadaşı Doğan Kasadolu'nun "Adi bir cinayet değil, arkasında bir örgüt olabilir" iddiasıyla ilgili savcılığa yapılan suç duyurusunda bugüne kadar ilerleme sağlanamadı. Soruşturma dosyasıyla FETÖ soruşturmasından aranan firari savcı Zekeriya Öz, Cihan Kansız, Muammer Akkaş ve Fikret Seçen gibi savcılar ilgilenmişti. Sır perdesi aralanamayan cinayetin ardında bir örgütün olup olmadığı ya da cinayet sırasında başka bir kişinin olup olmadığı tespit edilemedi.
"BU DOSYANIN KARARI VERİLMİŞTİR"
Doğan Kasadolu, "Ben o dönem Yargıtay'dan bir dostumun yanına gittim. Dosyayı da ona götürdüm. Bu dosyada çok ciddi noksanlıklar var dedim. Daire başkanı bana 'Doğancım hiç uğraşma bu dosyanın kararı verilmiştir. Hiç kimse bu kararı bozamaz' dedi. Bu dosyaya yukarıdan müdahale edildi. O dönem FETÖ çok etkindi. Bu dosya pek çok eksiklikle beraber onandı" dedi.
DERGİ ŞARON ÜZEYİRİ ISIRIYORDU
Doğan Kasadolu, "2001 Ağustos ayında ben Yenikapı'da bir yolcu uğurluyorum. Orada bayiler dergi satıyor. Dergideki resim de Şaron Üzeyir Garih'i ısırıyor. Bu çok önemli Şaron o dönemde Ankara'ya gelmişti. Akabinde de İstanbul'da düğüne gelecekti. Üzeyir Garih gerçekten iyi bir insandı. Maalesef bu ülke için yaptığı çabalar sonuç vermedi. Üzeyir maddi olarak doymuş bir insandı. Amacı Filistin-İsrail barışının sağlanmasıydı. Onun amacı ölümünden sonra bu dünyadan güzel bir isimle ayrılmaktı.
ŞARON'UN TAŞERONU FETÖ
Kasadolu "Üzeyir Garih, Yaser Arafatla görüşmüştü ve barış yapma noktasına gelmişti. İsrail'de planları vardı ve bunu Şaron'a açıkladı. Maalesef Şaron bugünün Netenyahu ile işbirliği içindeydi. Aynı kabinede görev yapıyorlardı. Bugün Netenyahu'nun has adamları oradaki dinci Yahudiler bu katliamların temelini bunlar teşkil ediyor. Yoksa İsrail halkının yüzde 50'si Netenyahuyu desteklemiyor. O zaman Üzeyir Şaron'a ısrarcı olmuştu bu barışı sağlayalım diye. Fakat maalesef Şaron ve Netenyahu'nunda içinde bulunduğu ekip bu barışa karşı olduğu için Üzeyir'in infaz edilmesiyle bu ekibin direk alakası olduğu ortadadır. O zaman bizim içimizdeki FETÖ grubu bu tahkikatın yapılmasını istemedi. Çünkü taşeron olarak onları kullanıldı" ifadelerini kullandı.
TEHDİT EDİLİYOR
Üzeyir Garih cinayetinin çözülmesi için çok çaba sarf eden Doğan Kasadolu ise bir çok kez farklı şekillerde tehdit edildi. Ancak Doğan Kasodolu bu cinayetin üzerindeki sır perdesinin aralanmadığın inancından vazgeçmedi.