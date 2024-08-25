Üzeyir Garih cinayetinde 23 yıllık cevapsız sorular: Şaron’un ekibinin planını FETÖ uyguladı

ŞARON'UN TAŞERONU FETÖ

Kasadolu "Üzeyir Garih, Yaser Arafatla görüşmüştü ve barış yapma noktasına gelmişti. İsrail'de planları vardı ve bunu Şaron'a açıkladı. Maalesef Şaron bugünün Netenyahu ile işbirliği içindeydi. Aynı kabinede görev yapıyorlardı. Bugün Netenyahu'nun has adamları oradaki dinci Yahudiler bu katliamların temelini bunlar teşkil ediyor. Yoksa İsrail halkının yüzde 50'si Netenyahuyu desteklemiyor. O zaman Üzeyir Şaron'a ısrarcı olmuştu bu barışı sağlayalım diye. Fakat maalesef Şaron ve Netenyahu'nunda içinde bulunduğu ekip bu barışa karşı olduğu için Üzeyir'in infaz edilmesiyle bu ekibin direk alakası olduğu ortadadır. O zaman bizim içimizdeki FETÖ grubu bu tahkikatın yapılmasını istemedi. Çünkü taşeron olarak onları kullanıldı" ifadelerini kullandı.