Yangın mağdurlarının yaraları sarılıyor

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte geçen hafta çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Vali Elban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yanan alanların genel hayata etkili afet bölgesi ilan edileceğini ve yanan evlerin yeniden yapılacağını" söylediğini anımsatarak, bununla ilgili süreci de hemen başlattıklarını belirtti. AFAD'ın yasal prosedürü tamamladığını dile getiren Elban, şöyle konuştu: "Şimdi bir süreci yürütüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu evlerin yapımıyla ilgili ihale ve sonra da yapım süreci devam edecek. Evi yanan vatandaşlarımıza, ev sahibiyse yapı hasarından dolayı 71 bin lira, kiracıysa 39 bin lira hesaplarına yatırdık. Yine yangın nedeniyle eşya hasarı olanlara da hasara göre hesaplarına paralarını yatırdık. Bir diğeri ise zarar gören işyerleri. Onlarla ilgili de tespit yapıldı ve zarara göre onların da paraları yatırıldı. Zarar gören işyerleri için 5 milyon liranın üzerinde bir miktarın bir kısmı hesaplara dün geçti ama pazartesi itibarıyla herkes hasarla ilgili paralarını alabilecek."