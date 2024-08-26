Başkan Erdoğan’a hakarete tepkiler çığ gibi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada muhalefetin liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yaptığını ve elitist olduğunu söylemesi üzerine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savurdu. Başkan Erdoğan için "züppe" ifadesini kullanan Özkan'a Bakanlardan ve AK Parti çevrelerinden tepkiler yükseldi. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum."

"AHLAK DIŞI VE HADDİNİ AŞAN SÖZLERİN SAHİBİ MİLLETVEKİLİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bir milletvekilinin, ömrünü ülkesine ve milletine adayan Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında terbiye sınırlarını aşan ifadeler kullanması, o zatın içindeki çirkinlikleri gün yüzüne çıkarmaktadır. Cumhurbaşkanımıza hakaret edenlerin ortak yönlerini Aziz Milletimiz çok iyi bilmektedir! Birileri iftira peşinde koşadursun. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ahlak dışı ve haddini aşan sözlerin sahibi milletvekilini şiddetle kınıyorum."

"BU KİRLİ SİYASET ANLAYIŞINI TELİN EDİYORUM"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Cumhurbaşkanımıza, bu ülkenin liderine, liderimize, siyasi ahlaktan ve devlet terbiyesinden yoksun bir şekilde dil uzatan düzeysiz şahısların bu mesnetsiz ifadeleri ayaklarımızın altındadır. Parti içi kısır çekişmelerini siyasi alana tahvil edip güya Cumhurbaşkanımızı hedef almaya çalışan bu kirli siyaset anlayışını telin ediyorum."

"GEREKEN CEVABI MUTLAKA ALACAKTIR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Recep Tayyip Erdoğan gibi milletin oylarıyla seçilmiş ve her seçimde bu teveccühü yinelemiş bir lidere söylenen, siyasi ahlaktan yoksun çirkinlikteki ifadeler, milletin vekili olmakla asla bağdaşmaz. Bu seviyesiz iftiralar, hem hukuk önünde hem de milletimizin nezdinde gereken cevabı mutlaka alacaktır."

"KÖTÜLÜĞÜN BEDELİ ELBETTE ÖDETİLİR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanan, cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı Tuncay Özkan adlı şahıs ve onun gibiler şunu çok iyi bilsin! Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem devletimizin başı hem davamızın lideri olarak her daim sahip çıkmak, onun hukukunu gözetmek boynumuzun borcudur! Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türden hakaretin ve kötülüğün bedeli gerek hukuk önünde gerekse de siyaseten elbette ödetilir. Bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyor, söz konusu vesayet artığı şahsın çirkin ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz."

"BU KİŞİNİN KENDİ KENDİSİNE AYNA TUTMASINDAN İBARETTİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur."

"SEFİL, TERBİYESİZ, MÜPTEZEL, KOKUŞMUŞ"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: "CHP, bu sefil terbiyesizliğin ve müptezel kokuşmuşluğun gereğini yapmalıdır. Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na böyle bir terbiyesizliği yapamaz."

"DİLİNİ İÇERİ SOK, SANA BURADAN SU VEREN DE OLMAZ KEMİK ATAN DA"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: "Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi 'Milletin Adamına' dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da."

"SÖZE BAKTIK SÖZ DEĞİL SÖYLEYENE BAKTIK ADAM DEĞİL"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "Söze baktık; söz değil... Söyleyene baktık; adam değil!" dedi. Kabaktepe paylaşımında, "Belli ki şer odakları, mensubu olduğu partinin TV kanalına çöken, FETÖ'nün önünde diz çöken, el pençe divan duran, hiçbir ahlâki ilkesi olmayan karakter fukarasının düğmesine yeniden basmış... İsmi, kendi partisinde bile şaibe, kara ve kirli para ile anılan zat; milyonlarca vatandaşımızın teveccühü ile seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza kin ve nefret kusarak, kendi gibi çukur, zihni gibi aşağılık cümleler kurmuş! İhanet masalarının emir eri olan bir şahsın, efendilerine yaranmak adına yaptığı bu galiz hakaretleri kendisine misliyle iade ediyoruz. Herkes bilsin ki; #ÇukurTuncay ve benzerlerinin, salyalarını devlet kurumlarına, milletimize ve Cumhurbaşkanımıza bulaştırmalarına asla izin vermeyeceğiz."

"HADDİNİ BİL"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt: "Milletin adamı, Dünya lideri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir CHP milletvekili tarafından yapılan hadsizliği reddediyoruz. Bu üslupla Cumhurbaşkanımıza hadsizlik yapmak bırakın bir milletvekilini veya siyasetçiyi, en karaktersiz kişiye bile yakışmaz. Haddini bil Tuncay Özkan, seni silmiş efendilerine unutulmuşluğunu bu hadsizlikle hatırlatman düştüğün çaresizliği gösteriyor. Yanındayız uzun adam."