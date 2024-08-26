Bir avuç marjinal muhalefeti esir aldı

Yetkiyi milletten alıp hizmeti hapisteki teröriste veriyorlar. Meclis'te provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini takip ettik. Dilinden kin ve nefret akan bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edecekler. Muhalefet milletin meclisinden millete hakaret ettiriyor. Marjinallere kol kanat geriyor. Muhalefetin bu koroya ip gibi dizilmesi teslimiyet işaretidir. Bir avuç marjinal muhalefeti esir almış, parmağında oynatmaktalar. Halktan kopmuş durumdalar. Milletimiz bunların neyin peşinden koştuğunu çok iyi görmekte. Türkiye'yi sıkıntılarından kurtaracak olan yine biziz.Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan, gösteriş müptelası bir elitizim çıktı. Kendi siyasi ikballeri, kendi gelecekleri, şahsi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok.