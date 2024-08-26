DEM’li Gülistan Koçyiğit sınır ötesi operasyonlardan rahatsız oldu: Türkiye bu saldırılarla ne yapmak istiyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları tüm hızıyla devam ediyor.

OPERASYONLAR DEM'İ RAHATSIZ ETTİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, Meclis basın toplantısında düzenlenen operasyonlardan rahatsızlığını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden Gülistan Tara ve Hero Bahadin'in için tepki gösterdi.

Koçyiğit, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Birkaç gün önce Süleymaniye'de Türkiye'nin SİHA saldırısı sonucu yaşamını yitiren Hero Bahadin ve Gülistan Tara'yı burada anarak başlamak istiyorum. Evet bir araç vuruldu ve o araç içerisinde iki gazeteci yaşamını yitirdi. Kalan 4 kişi de yaralandı.

"BU SİHA SALDIRILARININ GEREKÇESİ NEDİR?"

Soruyoruz buradan bu SİHA saldırılarının gerekçesi nedir? Hiçbir şekilde yargılama yapılmadan insanların binlerce kilometre havadan hedef gösterilerek sivil araçların vurulmasının amacı nedir? Türkiye bu saldırılarla ne yapmak istiyor? Bu kaçıncı saldırı? Biz bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyoruz.