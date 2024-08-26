İBB’ye kaçak villa tepkisi: İstanbul’u para babalarına peşkeş çekiyorlar

Başkan Erdoğan'dan Bitlis'te Kiler İplik Fabrikası ve "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.Bitlis merkezde kentsel dönüşümde sona geldik.Şehrimize sadece çevre ve şehircilikte 22 yıldaki yatımımız 26 milyar liraya ulaştı. Her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık. 1 milyar 776 milyonluk yatırımımız devam etmekte. Bitlis'in özel sektör yatırımlarında da şaha kalktı. Pek çok fabrikanın açılışını yapmıştık. Bugün de yeni halkalar ekliyoruz. Kiler Holding tarafından 200 dönüm araziye inşa edilen 3 etaptan oluşan pamuk ipliği ve tekstil fabrikasının ilk etabının açılışını yapıyoruz.Vaniköy'de Rus milyarderin İBB onayıyla yaptırdığı kaçak villa.Halihazırda 217 kardeşimizin çalıştığı fabrikamızın kalan etapları da bittiğinde günlük 65 ton pamuk girdisiyle 55 ton iplik üretebilecek. Proje maliyeti 2 milyar 640 milyon lira olan fabrikamızın şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalkıp şimdi İstanbul'un çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Belediyeleri 3 ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlara söz verdikleri halde binlerce belediye işçisini kapı dışarı etti.