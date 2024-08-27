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Giriş Tarihi: 27.8.2024

Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özkan’a tazminat davası

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özkan’a tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur" dedi.
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Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özkan’a tazminat davası
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