Dünyanın ilk uluslararası üniversitesine yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaları başlatılan dünyanın ilk uluslararası üniversite modeli olan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ilk öğrencilerini aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 19 Şubat'ta Ankara'ya yaptığı ziyarette imzalanan mutabakat zaptının ardından Bakü'de kurulan üniversiteye yoğun bir ilgi oldu. Ve en başarılı öğrenciler bu üniversiteyi tercih etti. Yükseköğretime giriş sınavlarında en yüksek puanın 700 olduğu Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi bilgisayar mühendisliği en yüksek 684.9, endüstri mühendisliği 663.7, gıda mühendisliği 632.8 puanla öğrenci aldı. Türkiye'nin önde gelen büyük üniversitelerinin programlarının olacağı Türkiye-Azerbaycan üniversitesi bir "çatı üniversite" görevi üstlenecek. 2024-2025 akademik yılında Türkiye- Azerbaycan Üniversitesinde açılan Bilgisayar Mühendisliği alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Endüstri Mühendisliği alanında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gıda Mühendisliği alanında Hacettepe Üniversitesinin eğitim programları esas alınacak.