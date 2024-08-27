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Giriş Tarihi: 27.8.2024

Kocatepe’de Büyük Taarruz gururu

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Kocatepe’de Büyük Taarruz gururu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. İzmir'e kadar pedal çevirecek sporculara Türk bayrağı teslim eden Kurtulmuş, törenin ardından şehitliği ziyaret etti. Önceki akşam kentteki Zafer yürüyüşüne katılan Kurtulmuş restorasyonu tamamlanan Zafer Müzesi'nin açılışını da yaptı.




ERDOĞAN'DAN MESAJ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünde Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihi ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Kocatepe’de Büyük Taarruz gururu
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