109 yıllık top mevzileri gün yüzüne çıkarılıyor

Dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen savaşa ait izler, gün yüzüne çıkıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında Eceabat bağlı Seddülbahir mevkiinde 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'nda bölgenin savunması için kullanılan 15 Osmanlı top mevzisi tespit edildi. Alan Başkanlığı tarafından tespit edilen top mevzileri, gün yüzüne çıkarılıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Top mermilerinin üzerinde, top arabalarının üzerinde, o büyük kahramanların izleri var. Savaşın ne kadar büyük olduğunu da buradan daha iyi görebiliyoruz. İşte o kahraman Mehmetçik, Çanakkale Boğazı'nı işte bu toplarla geçilmez yaptı" dedi. DHA