6 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün askeri gizli yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, ifadelerde adı geçen ve ankesör/kontörlü telefonlarla örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları tespit edilen 8 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Hatay, Mersin, Kayseri, Trabzon illerinde bu sabah saatlerinde adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 8 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.