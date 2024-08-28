Milletin malını haraç mezat satışa çıkardılar

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi vatandaşlara birçok alanda çeşitli vaatler veren CHP'li Başkan adayları, geride kalan 4 ayın ardından tüm vaatlerini unuttu. Özellikle Belediye mülk ve taşınmazlarını satmayacaklarının sözünü veren CHP'li Başkanlar, geride kalan 4 ayda adeta satış rekoruna koşmaya başladı. Balıkesir ve Bursa'da birçok Belediye taşınmazı kapalı ve açık ihale usulü ile satışa çıkarıldı. Bunun son örneği ise Gemlik'te yaşandı.Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Deviren, kentin gözde noktalarında bulunan ve birçoğu deniz manzarasına sahip Belediye arsalarını satışa çıkardı. Mülkiyeti Belediyeye ait olan 5 farklı mahallede 7 ayrı arsa, 1.5 milyon TL ile 15 milyon TL arasında değişen bedellerle ihale usulü ile satışa çıkarıldı. Toplamda 46 milyon 820 bin TL'lik ihalelerin, 12 Eylül günü gerçekleştirileceği duyurulurken, bazı vatandaşlar, seçim vaatlerinin aksine Belediye taşınmazlarının satışına tepki gösterdi.