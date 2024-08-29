Artvin’de uyuşturucu operasyonu! 502 kilo esrar ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Artvin'in Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı tespit edilen zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 502 kilogram esrar ele geçirildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.

Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.