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Giriş Tarihi: 29.8.2024 09:16

Artvin’de uyuşturucu operasyonu! 502 kilo esrar ele geçirildi

Artvin’de, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 502 kilo esrar ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Artvin’de uyuşturucu operasyonu! 502 kilo esrar ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Artvin'in Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı tespit edilen zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 502 kilogram esrar ele geçirildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.

Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.

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Artvin’de uyuşturucu operasyonu! 502 kilo esrar ele geçirildi
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