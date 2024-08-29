Bursa iki ayrı evlat cinayeti... Biri bıçakla diğeri döverek babasını öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bir apartmanda oturan 47 yaşındaki Aysel A, saat 22.00 sıralarında eve geldiğinde eşi Cihangir A'yı, oturma odasında hareketsiz yatarken buldu. Eşine seslenen ancak bir türlü cevap alamayan Aysel A, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Cihangir A'nın hayatını kaybettiği belirledi. Başında ve yüzünde darp izlerine rastlanması üzerine devreye Polis ekipleri girdi.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri Cihangir A'nın hayatını kaybettiği saatlerde evde olduğunu tespit ettiği oğulları Ufuk A'yı ifadesini almak üzere Emniyete götürdü. Burada yapılan sorgulamada, Ufuk A, babasıyla akşam saatlerinde kavga ettiklerini ve babasını darp ettiğini itiraf etti. Cihangir A'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Bir diğer cinayet ise Gürsu ilçesinde yaşandı. Bursa'ya 1 ay önce Antalya'dan taşındıkları öğrenilen Selahattin K ve oğlu A.K, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Öfkeden gözü dönen A.K babasını bıçakladı. O sırada kavga seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, Selahattin K'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gözaltına alınan A.K'nin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.