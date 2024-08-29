Turistler Kordon’dan kaçıyor!

İzmir Körfezi'nde son günlerde deniz suyundaki kirliliğe bağlı olarak yaşanan balık ölümleri kent ve ülke gündemine bomba gibi düştü. Balık ölümlerine bir de iç körfezden etrafa yayılan çürük yumurta kokusu eklenince biraz hava almak için sahil kesimine akın eden vatandaşlar büyük sıkıntı yaşadı. Kentte yaşanan pis koku sadece vatandaşı değil esnafı da vurdu.

ESNAF DA ŞİKAYETÇİ

Kentin prestij mekanları arasında yer alan Alsancak 1. Kordon'da yaşananlardan nasibini aldı. Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı pis koku nedeniyle kruvaziyer gemileri ile kente gelen turistlerin şehir merkezine girmek istemediklerini söyledi.

'KOKUDAN TURİSTLER RAHATSIZLIK DUYARAK BÖLGEDEN UZAKLAŞIYOR'

Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, koku sebebiyle özellikle kruvaziyerle gelen turistlerin konudan şikayetçi olduğunu belirten Şanlı: "İzmir Körfezi'nden yayılan pis koku, hem turistleri hem de yerel halkı olumsuz etkiliyor. Bu durum, bölgedeki esnafın işlerini de ciddi şekilde düşürüyor. Turistlerin rahatsızlık duyarak bölgeden uzaklaşması, yerel işletmelerin müşteri kaybetmesine neden oluyor. Restoranlar, kafeler, oteller ve diğer turizmle bağlantılı işletmeler, bu kötü kokudan dolayı gelirlerinde düşüş yaşayabilir. Aynı zamanda, yerel halkın da bu kokudan rahatsızlık duyması, günlük yaşamlarını zorlaştırıyor ve bu da ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilenmesine yol açıyor" diye konuştu.

ACİL ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR, DAHA BÜYÜK EKONOMİK KAYIPLARA YOL AÇABİLİR'

Yaşanan sorunlarla ilgili acil çözüm bulunması gerektiğini aksi takdirde ekonomik kayıpların yaşanmaya başlayacağını belirten Şanlı, "Kötü koku ve ölü balık vakaları, genellikle su kirliliği, oksijen seviyelerindeki düşüş veya denizdeki ekosistem dengesizlikleri gibi çevresel sorunlardan kaynaklanabilir. Bu tür olaylar, İzmir Körfezi gibi turistik bölgelerde büyük ekonomik kayıplara yol açabilir. Yetkililerin acil çözüm bulması ve bu durumu önlemek için kalıcı çözümler üretmesi, hem çevrenin korunması hem de yerel ekonominin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı.