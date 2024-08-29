Uraloğlu: İstanbul’da uygulama tabanlı taksiye onay vereceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki taksi sorununun çözümü için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını duyurdu. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacağız.2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın (bugün) yapılacak olan UKOME Toplantısı'nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyoruz." Söz konusu sistemle taksiler, yalnızca elektronik ulaşım ve yönetim lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışacak. Yoldan değil sadece entegre taksi duraklarından yolcu alabilecekler. Farklı renklerdeki taksilerde tepe lambası olmayacak. Ayırt edici tasarıma sahip damalı T plakalı araçlar kullanılacak. Araçlarda güvenlik bölmeleri de olacak.