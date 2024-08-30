İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yılı nedeniyle tören düzenlendi

Türkiye Cumhuriyetinin zafer bayramının 102 yılı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtında düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Resmî törenin sona ermesiyle siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de anıta çelenk bıraktı.

Zafer bayramı törenini Taksim meydanında yerli yabancı bir çok vatandaş ilgi ve coşku ile takip etti.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 102. yıl dönümünü kutlama törenlerini başlatmış bulunuyoruz. Bu büyük zafer bugün yüz ikinci yılında bize aslında yeni zaferleri işaret ediyor. Elbette yeni zaferler denince savaştan Allah korusun bu ülkeyi, bütün ülkeleri savaştan korusun. Savaştan bahsetmiyorum yeni zaferler denince ki Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin geleceği tehdit altında değilse, nefsi müdafaa gerekli değilse, savaşı düşünmek dahi doğru değildir sözünü bize emanet etmiştir. Ama biz yeni zaferler deyince eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide, sanayide her alanda yeni zaferleri bize işaret ediyor. Bu kapsamda umuyor ve diliyorum ki cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni zaferleri bu alanlarda coşkuyla elde eden bir milletin evlatları oluruz" dedi.