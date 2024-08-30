Bıçakla dehşet saçtı: 2 ölü

İzmir'de Özkan Karabıyık, bir süredir ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi Esin Karabıyık ile arkadaşı Ebru Duvar'ı bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre, Özkan Karabıyık, güzellik merkezinden çıkan eşi ve onun arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede şiddetlendi ve Karabıyık, önce karısını, ardından Ebru Duvar'ı defalarca bıçakladı. Daha sonra aynı bıçağı kendisine sapladı. Ebru Duvar ve Özkan Karabıyık hayatını kaybederken, Esin Karabıyık ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.