DEM Partili belediyeden Sur Kültür Yolu Festivali’ne engel

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 14-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 3'üncü Sur Kültür Yolu Festivali hazırlıkları devam ederken, DEM Partili Büyükşehir Belediyesi festival de yapılacak bazı etkinlikleri engellemeye yönelik bir karar aldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, festival kapsamında, gerçekleştirilecek bazı etkinlikler nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne Cemilpaşa Kent Müzesi, Dengbej Evi, Keçiburcu ve Şehzadeler Konağa için başvuru yaptı. Ancak DEM Partili Belediye yapılan başvuruya ilişkin festivale gölge düşürecek bir karar aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, İl Kültür Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda şu ifadeleri kullandı: "Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı mekânlarda Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nin tüm salonları, Şehzadeler Konağı, Cemilpaşa Kent

Müzesi, Keçiburcu ve Dengbej Evi 12-20 Ekim 2024 tarihleri arasında etkinlik düzenlemek istediğiniz ve buna cevaben ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile bu talebe uygunluk verildiği görülmüştür. Ancak, bugüne kadar belirtilen tarihlerde hangi etkinliklerin; hangi gün ve saatlerde yapılacağı hakkında tarafımıza bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla söz konusu tarihlerde hem kendi çalışmalarımızı planlamakta zorluk yaşamaktayız hem de harici organizasyon şirketlerinden, kişi ve kurumlardan gelen taleplere sarih cevaplar verememekteyiz. Buna göre; bahsi geçen tarihler için verilen uygunluk görüşü Belediyemizin Stratejik Planında yer alan sosyal ve kültürel vaatleri yerine getirmek, gerek kentteki gerekse Türkiye'nin farklı yerlerinden sivil toplum kuruluşları ve sanatçıların yoğun salon talepleri dikkate alınarak ilgi (a)'da kayıtlı yazınız yeniden gözden

geçirilmiş olup Keçiburcu ile Şehzadeler Konağı haricindeki yer talepleriniz iptal edilmiştir."