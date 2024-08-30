Haberler Gündem Haberleri DEM’li vekil, terörist cenazesine katıldı
Giriş Tarihi: 30.8.2024

DEM’li vekil, terörist cenazesine katıldı

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
DEM’li vekil, terörist cenazesine katıldı
DEM Partililer yine terörist cenazelerinde boy göstermeye başladı. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdiği terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Pelin Batman" kod adlı terörist Gülistan Tekik için Batman'da kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Oduncu, sosyal medyadaki paylaşımında, "Süleymaniye'de katledilen Gülistan Tara için kurulan taziyedeydik. Bilinmeli ki hakikatin izini süren Özgür Basın emekçileri, Gülistan Tara ve Hêro Bahadîn'in kalemini yerde bırakmayacak ve her koşulda hakikati açığa çıkarmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. DEM Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar sırasında ölü ele geçirilen, terör örgütünün sözde komutanlarından "Eddesa Cejna" kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin cenazesini taşırken de görüntülenmişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
DEM’li vekil, terörist cenazesine katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA