DEM’li vekil, terörist cenazesine katıldı

DEM Partililer yine terörist cenazelerinde boy göstermeye başladı. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdiği terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Pelin Batman" kod adlı terörist Gülistan Tekik için Batman'da kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Oduncu, sosyal medyadaki paylaşımında, "Süleymaniye'de katledilen Gülistan Tara için kurulan taziyedeydik. Bilinmeli ki hakikatin izini süren Özgür Basın emekçileri, Gülistan Tara ve Hêro Bahadîn'in kalemini yerde bırakmayacak ve her koşulda hakikati açığa çıkarmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. DEM Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar sırasında ölü ele geçirilen, terör örgütünün sözde komutanlarından "Eddesa Cejna" kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin cenazesini taşırken de görüntülenmişti.