İstanbul’da 30 Ağustos coşkusu… Resmi törenle kutlanıyor

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türk Milleti'nin bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği Büyük Taaruz'un 102'inci yılı; 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul Vatan Caddesi'nde düzenlenen resmi kutlama ve tören geçişiyle coşkuyla kutlanıyor.

Milli mücadelenin nihayete erdiği Büyük Taaruz'un 102'inci yılında düzenlenen tören kapsamında trafiğe kapatılan Vatan Caddesi Türk Bayrakları ile donatıldı.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Birinci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, askeri ve mülki yetkililer ile şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, Birinci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tören aracına binerek vatandaşları selamladı ve Zafer Bayramı'nı kutladı.

Selamlamanın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Milleti'nin Zafer Bayramı'nı kutladı. Törende Halk Oyunları gösterisi de yapıldı. Yapılan konuşmaların ardından polis ve askeri birliklerin tören geçişi başladı. Asker, polis ve askeri araçların geçişi sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.