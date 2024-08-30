Kayıp Narin olayında başa dönüldü

Narin Güran (8), 21 Ağustos Çarşamba günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmuş, ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kayıp Narin'i arama çalışmaları başlatılmıştı. Havadan ve karadan geniş çaplı yürütülen arama çalışmalarında Narin bulunamadı. Yetkililer çemberin daraldığını ifade ederken, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ağabeyi E.G.'nin (18) kolundaki diş izlerinden şüphelenilince, diş izlerinin Narin'e ait olup olmadığı mercek altına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in en son diş muayenesinde çektirdiği diş ve çene röntgenine ulaştı. Söz konusu diş ve çene röntgenleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Kolunda diş izi bulunan küçük kızın gözaltındaki ağabeyi E.G., İstanbul'a Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nda tetkiklerden geçirildi. Narin'in diş ve çene röntgenleriyle, ağabeyi E.G.'nin kolundaki diş izleri karşılaştırıldı. Yapılan tetkiklerden ilk sonuçlar çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Narin'in DNA izi, ağabeyinde yapılan tetkiklerde bulunamadı. Ağabeyin kendi kolunda bulunan diş izinin, Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemedi. Narin'e ait çene ve diş röntgenlerindeki fiziksel yapı, ağabeyin kolundaki izlerle örtüşmedi.İstanbul Adli Tıp Kurumu, yaptığı ilk tespitleri ön rapor haline getirerek soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Herhangi bir tespitin elde edilememesinde, ağabeyin kamuoyuna da yansıyan 3 defa duş almasının da etkisinin olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu. Öte yandan Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda da ağabeyin tetkiklerden geçirileceği elde edilen bilgiler arasında yer aldı. Arama çalışmaları sürerken, küçük kızın gözaltına alınan ağabeyi E.G. ilk ifadesinde kolundaki ısırık izleriyle ilgili, "Kendim yaptım" ifadesini kullandı.Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde Kuran kursundan çıktıktan sonra kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Narin'in bulunması amacıyla jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışmaları sürerken, küçük kıza ilişkin şu ana kadar bir emareye rastlanmadı. Adli Tıp raponu çıkana kadar tedbir amacıyla gözaltında tutulan Narin'in ağabeyi E.G. ise serbest bırakıldı.