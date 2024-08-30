MİT’ten Hakurk’ta nokta operasyon! EYP uzmanı iki terörist etkisiz hale getirildi

Örgütün Irak'taki kamplarında silah eğitimi alan teröristin, 2019 yılında Haftanin'de, 2020'de Hakurk'ta bulunduğu belirtildi. Tijda Jiyan kod adlı Nurbahar Karadağlı'nın ise 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldığı, Sağlık Meslek Lisesi'nde okuduğu için örgüt tarafından kendisinde sözde doktor olarak faydalanıldığı, bir süre yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştirdiği öğrenildi. 2023 yılında Hakurk kırsalına geçen teröristin burada saldırı ve sabotaj eğitimi aldığı kaydedildi.