Takside yeni dönem başlıyor

İstanbul'da taksi sorununun çözülmesi adına önemli bir adım atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı Toplantısı'nda yeni taksi teklifine onay çıktı. Toplantıda yeni taksi sistemi ve taksi sayısının artırılmasına yönelik teklif oy çokluğu ile sağlandı. Bu kararla birlikte megakente 2 bin 500 yeni taksi gelecek.Teklifte, araç tipinin ayırıcı renk ve farklı tasarımda T plakalı taksi olması, uygulamadan tetiklenen taksimetre, tepe lambasız, yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı ve güvenlik bölmesi olması şartları da yer aldı.Yeni taksi sistemindeki araçlarda tepe lambası bulunmayacak.Yolcu alımı uygulama veya entegre taksi durakları üzerinden yapılacak.Diğer taksilerden farklı tasarıma ve damalı olacak yeni sistem taksilerin içerisinde ayrıca güvenlik bölmesi bulunacak.Yeni sistemle birlikte yolcu açısından kaliteli hizmet sağlanması hedeflenirken taksici içinse kamuoyundaki kötü algının iyileştirilmesi öngörülüyor.