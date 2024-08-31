23 ilde DEAŞ operasyonu 119 şüpheliye gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlüklerince Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bolu, Bitlis, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun ve Sivas'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.