DEAŞ’ın bombacısı İstanbul’da yakalandıyakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü polisleri, Suriye'de bomba yapımı ve bombalı terör saldırısı eğitimleri alan Cemal A.Y.'nin, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlularından terör saldırısı talimatı aldıktan sonra kaçak yollarla ülkeye geldiğini tespit etti. İstanbul'da bombalı saldırı gerçekleştirmeyi hedefleyen teröristin Bağcılar'da saklandığı adres belirlendi. Özel Harekât destekli düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu terörist Cemal A.Y., terör örgütü DEAŞ'ın hedeflediği terör saldırısını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Şüpheli "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.