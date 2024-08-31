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Giriş Tarihi: 31.8.2024

DEAŞ’ın bombacısı İstanbul’da yakalandıyakalandı

Emir SOMER Emir SOMER
DEAŞ’ın bombacısı İstanbul’da yakalandıyakalandı
İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü polisleri, Suriye'de bomba yapımı ve bombalı terör saldırısı eğitimleri alan Cemal A.Y.'nin, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlularından terör saldırısı talimatı aldıktan sonra kaçak yollarla ülkeye geldiğini tespit etti. İstanbul'da bombalı saldırı gerçekleştirmeyi hedefleyen teröristin Bağcılar'da saklandığı adres belirlendi. Özel Harekât destekli düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu terörist Cemal A.Y., terör örgütü DEAŞ'ın hedeflediği terör saldırısını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Şüpheli "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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DEAŞ’ın bombacısı İstanbul’da yakalandıyakalandı
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