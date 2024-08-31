İki terörist patlayıcı hazırlarken öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) örgüt içerisindeki saha ajanlarının sağladığı istihbari bilgileri doğrultusunda Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı'nın, örgütün EYP'li saldırılarında yer aldıklarını tespit etti.Akyol ve Karadağlı'nın bomba düzeneği hazırlama konusunda uzman hale geldikleri de öğrenildi.Yeri tespit edilen teröristler Akyol ve Karadağlı adım adım izlenmeye başlandı. PKK'lı teröristler bomba düzenekleri ile el yapımı patlayıcı hazırladıkları sırada nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.Faraşin Gabar kod adlı Bahar Akyol'un 2015 yılında Şırnak Cizre'deki hendek- barikat olaylarında yer aldığı, olayların bitmesinin ardından PKK/ KCK kırsal kadrolarına katıldığı öğrenildi. Örgütün Irak'taki kamplarında silah eğitimi alan teröristin, 2019 yılında Haftanin'de, 2020'de Hakurk'ta bulunduğu belirtildi.Tijda Jiyan kod adlı Nurbahar Karadağlı'nın ise 2014'te PKK/KCK saflarına katıldığı, Sağlık Meslek Lisesi'nde okuduğu için örgüt tarafından kendisinde sözde doktor olarak faydalanıldığı, bir süre yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştirdiği öğrenildi. 2023 yılında Hakurk kırsalına geçen teröristin burada saldırı ve sabotaj eğitimi aldığı kaydedildi.