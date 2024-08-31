Uçak gemimizi ordumuza katacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'nde şu mesajları verdi:Ağustos ayı, tarihimizde türkün zaferler ayı olarak bilinir. Bu ay içinde İstiklal harbimiz. hiç şüphesiz başlı başına dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir başarıdır. Kurtuluş savaşımızın dönüm noktası ise Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'dir. Büyük zafer, yok edilmek istenen, vatanından kovulmak istenen bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun adıdır.Büyük zaferin kazanılmasının arka planında ciddi bir çalışma vardır. 5 ayda aşılmaz denilen hattı, ordumuz taktik bir baskınla 5 günde darmadağın etmiştir. Milletin bağrından çıkan ordumuz, Gazi Mustafa Kemal'in yürüttüğü titiz bir çalışma sonucunda büyük bir başarıya imza atmıştır.Bugünlere dikensiz bir gül bahçesinde yürüyerek değil, içeride ve dışarıda vuruşarak geldik. Savunma sanayinde son 22 yılda elde ettiğimiz başarılar dostlarımıza güven aşılarken kem gözlere ise korku salıyor. Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak Anadolu gemimizin daha büyüğünü yani uçak gemimizin hazırlıkları yapılıyor, onu da ordumuzun saflarına katacağız. Tam bağımsız Türkiye idealimize emin adımlarla ilerliyoruz.Ekonomik siyasette tansiyon zaman zaman yükselebilir, toplum kesimleri arasında anlaşmazlık yaşanabilir. 85 milyonun her konuda aynı fikirde olmasını beklemek gerçekçi değildir. İç cephemizi sağlam tutmamız gerekir.İç kalemizde gedik açılırsa toparlamak meşakkatli olacaktır. Son günlerde toplumun sinir uçları ile oynayan çeşitli kışkırtmalara, kirli dilin ülkeyi sürüklemeye çalıştığı tehlikeli yeri görüyoruz, bu oyuna gelmeyeceğiz. Dilinden kaleminden klavyesinden zehir akan 5'inci kol aparatların tuzağına düşmeyeceğiz. Hepimiz aynı gemideyiz, aynı geminin yolcularıyız, aynı gökkubede yaşıyoruz. Sahte tartışmalar yerine ülkemizi büyütmeye odaklanalım.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, programa katılan vatandaşlar ve çocuklarla sohbet etti. Çeşitli davetlilerin katılım gösterdiği programda, Paris Olimpiyat Oyunları'nda havalı tabanca yarışmalarında dikkat çeken Yusuf Dikeç de yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle de görüştü. Şehit ailelerini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet eden Erdoğan, "Sizin sayenizde, Türklerin sayesinde, çok şükür topraklarımız azat oldu" diyen bir anneye, "Beraber, sağ olun" karşılığını verdi.