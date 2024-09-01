Metrobüs kazasında ihmal çok, sorumlu yok

İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili gözaltına alınanlardan 5 kişi tutuklandı. Adliyede ifade veren İBB çalışanları olayla ilgili birçok ihmal sıraladı ancak kimse sorumluluk almadı.Kazaya neden olan aracın şoförü Düzgün Murat Çetin, "Bana yolla ilgili herhangi bir bildirim yapılmadı. Ne Telegram grubumuzda ne de metrobüs ekranında bir bilgilendirme yazısı görmedim. Normalde metrobüs filo yönetimi bilgi verirdi. Rampayı çıktığımda herhangi bir uyarı işareti de yoktu. Normal hızımda ilerliyordum. Dobloya çarpmamak için frene asıldım" dedi.Saha amiri Şafak Yıldız ise "Benim görevim arıza veya kaza durumunda başka aracın o noktalara ulaşmasını sağlamaktı. İBB Metrobüs İşletme Amirliği, Kaptanlar Köşkü grubunda çalışmayla ilgili bilgilendirme yapar. Olay günü idaremdeki Doblo marka aracın 20 metre önünde üzerinde 2 tane ışıklı uyarı lambası ve dur yazısı yazan dikdörtgen şeklinde levha bulunuyordu. Bu levhayı da yüklenici firma görevlisi koyuyor. Bunun yerini ben tayin etmiyorum. Olay günü konulan levha normalden küçüktü" dedi.