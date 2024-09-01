Haberler Gündem Haberleri Terör finansörlerinin mal varlığı donduruldu
Giriş Tarihi: 1.9.2024

Terör finansörlerinin mal varlığı donduruldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Terör finansörlerinin mal varlığı donduruldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde tespitlerin yapılması üzerine bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Bakanlıkça hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına PKK/KCK bağlantılı 14 gerçek kişi ile 1 tüzel kişinin, FETÖ/ PDY bağlantılı 20 gerçek kişi ile 18 tüzel kişinin ve MKP terör örgütü bağlantılı 5 gerçek kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Terör finansörlerinin mal varlığı donduruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA