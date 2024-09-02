Antalya’da LGBT kepazeliği

Antalya'da özel bir dans okulunun düzenlediği etkinlikte dans eden kadınların arasında görülen erkek dansçının yaptığı dans hareketleri ve giyimi vatandaşlar tarafından tepki topladı. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler kısa sürede yayıldı. Birçok sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerin altına yüzlerce tepki yorumu geldi.

'LGBT'YE GİRİŞ KURSU GİBİ'

LGBT'yi özendirdiği öne sürülen dans etkinliğinde kaydedilen görüntülerle ilgili sosyal medya kullanıcılarından tepki dolu yorumlar geldi. Paylaşımların altına, "Kepazelik", "Bir belediye böyle bir şeyi hangi ad altında hizmet diye yutturur insanlara", "Yarabbi içimizdeki akılsızlar için bizleri helak etme, Amin", "Tövbe Yarabbim nasıl bir zamana denk geldik" ve "LGBT'ye giriş kursu gibi" gibi yorumlar yapıldı.

'BİLGİMİZ YOKTU'

CHP'li Muratpaşa Belediyesi kendilerinden özel bir dans okulunun salon için talepte bulunduğunu belirterek "Her talep gibi dans okulunun talebine cevap verdik. Eğitmenlere verilen eğitim dediler ama böylesi görüntüler ortaya çıkacağını bilemezdik." dedi.