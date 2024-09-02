Bakırköy Adliyesi’nde adli yıl açılış töreni

Bakırköy Adliyesi'nde 2024-2025 adli yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Adliyenin atrium alanında düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılı Necip Sarı, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Böke, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ KAHRAMAN GAZİLERİMİZİ MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM"

Törende konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, konuşmalarına şöyle başladı, "2024-2025 Adli Yıl Açılış Törenimize hoş geldiniz; şeref verdiniz. Bu gün, İstanbul Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri ile İstanbul'da bulunan tüm adliyelerin yöneticileri ve yargı mensuplarımızla adli yıl açılış törenine ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Törene katılmak suretiyle bizi onurlandırdığınız için Adliyemiz adına hepinize en içten duygularımla teşekkürlerimi, selam ve saygılarımı sunuyorum.

Bundan tam 953 yıl önce Sultan Alparsla'nın 26 Ağustos 1071 de kazandığı Malazgirt zaferi ile Anadolu, milletimizin anavatanı olmuştur. Anadolu coğrafyasındaki bin yıllık varlığımız boyunca, vatanımız her türlü sayısız tehditle, saldırıyla, teşebbüsle karşı karşıya kalmıştır. Nitekim 100 yıl önce, milletimiz Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da tüm Anadoluda İstiklal Harbimizi vermiş, 26 Ağustos'da başlayan başkomutanlık meydan muhaberesi, 30 Ağustos'da kahraman ordumuzun zaferi ile sona ermiş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun temelleri atılmıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca da ülkemize ve milletimize yönelik saldırılar, tuzaklar, ihanetler durmamış, hep devam etmiştir. En son 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin birliğine, dirliğine ve bağımsızlığına kast eden kanlı darbe girişimi, milletimizde her daim var olan şanlı direniş ruhu ile hezimete uğratılmıştır. Bu vesile ile Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, vatanımız için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

"ADALET DEVLETİN SAVUNMA ADALETİN TEMELİDİR"

Gümüş konuşmalarına şöyle devam etti, "Sayın Valim, Saygıdeğer Konuklar, Savaş ve Zaferler, süngülerle, top ve tüfekle, kan ve can vererek, cesaret ile kazanılır. Sonrasında kurulan devletler ancak adalet ile yönetilir ise hüküm sürebilir. Çünkü, temelinde adalet olmayan bir devlet ve medeniyet inşa etmek mümkün değildir.

Devletin temeli olan adalet, insan hak ve özgürlüklerinin, toplumsal barışın ve milli birliğin en güçlü teminatıdır. Adliyenin kapısı, adalet arayan herkese açıktır. Bu kapıdan herkes makul sürede Adalet beklentisi karşılanmış olarak ayrılmalıdır, Milletimizin beklentisi, adaletin zamanında ve doğru tecelli etmesidir. Bağımsız Türk Milleti adına görev yapan hâkimlerimiz, savcılarımız ile adliye çalışanlarımız, vatandaşlarımızın hak arama ve hakkına kavuşma konusunda beklentilerine cevap vermek için, artan iş yükü ve zorluklara rağmen, gece gündüz özveriyle çalışmaktadır. Yılmadan yorulmadan çalışan tüm Adalet teşkilatı çalışanlarını tatmin eden yegâne duygu, üstlendikleri kutsal görevin bilincinde olarak, vicdanlarının rahat ve huzurlu olmasıdır. Adalet devletin, savunma adaletin temelidir. Avukat olmadan Bağımsız savunma, bağımsız savunma olmadan yargılama olamaz. Adaletin terazisi, Hak ve adaletin tecellisi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü için görev yapan avukat meslektaşlarımızın değerli katkıları ile dengelenmektedir. Adalet ancak mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa, televizyon ekranlarına ve sosyal medya mecralarına taşınan adalet hukuka olan güveni zedeler ve zamanla yok eder. Hukuk eğitimi ya da bilgisi olmadığı halde Eline mikrofonu veya klavyeyi alan birilerinin mahkeme kararlarını, tarafsızlık ve bilimsellikten uzak bir anlayış ile yorumlaması, hatta hüküm kurması, hem adalet teşkilatımıza, hem de fedakâr mensuplarına karşı yapılmış büyük bir haksızlık ve saygısızlıktır. Ve maalesef bu Milletimizin adalet sistemine olan inancını da zayıflatmaktadır. Miletimize daha kaliteli daha hızlı yargı hizmetinin sunulması, hukuk devleti vasfını güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, amacıyla, şimdiye kadar pek çok yargısal reform yapılmıştır, Bu reformların, artan iş yükü ve iş yoğunluğu adliye binalarının fiziksel kapasitelerinin yetersizliği de göz önüne alınarak mali sosyal hak ve alanlarda da devam ettirilmesi tüm adliye çalışanlarımızın ortak beklentisidir"

"SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Suç ve suçlularla mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini söyleyen Başsavcı Gümüş, konuşmalarını şöyle tamamladı, "Sayın Valim, Sayın Meslektaşlarım, Saygıdeğer konuklar, devletimizin bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine, demokrasimize ve yargı bağımsızlığına kast eden FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD gibi eli kanlı terör örgütlerine ve paralel ihanet çetelerine organize suç örgütlerine kadın ve çocuk istismarcılarına karşı hukuk, adalet ve demokrasiden taviz vermeden sürdürdüğümüz her türlü suç ve suçla amansız mücadele, geçmişte olduğu gibi, yeni adli yılda da, Sizlerle, suç ve suçlularla ile mücadelede canla başla görev yapan Kolluk güçlerimiz ve Milletimiz ile dayanışma içinde aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Adaletin tecellisi uğrunda görev yaparken şehit düşen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere tüm yargı mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum. Yine bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde yıkıntıların altında kalarak vefat eden 231 yargı çalışanımızın her birine ve geçen adli yıl içinde hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allahtan rahmet emekli olanlara da sağlıklı huzurlu bir yaşam diliyorum. Hak ve adaletin tesisi için tüm adliyelerde fedakarca görev yapan hâkim, savcı meslektaşlarımızın, avukatlarımızın, adli personelimizin yeni adli yılını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Yeni adli yılın, insanlığa, ülkemize, milletimize adalet, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyor hepinize saygılar sunuyorum"