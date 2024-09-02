CHP’nin yeni tüzük taslağı partiyi karıştırdı

HP'de gözler 6-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tüzük kurultayına çevrildi. Ortaya çıkan taslak metin ise tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesi hususundaki yoğun talebe rağmen genel merkez bu konuda herhangi bir düzenlemeye gerek duymadı. PM'deki üye sayısının her ilden en az bir temsilciyi içerecek şekilde artırılmasına yönelik bekleyiş de suya düştü. Taslak metinde en dikkat çekici nokta ise genel başkana ve bu makama yönelik 'koruyucu maddeler' oldu. Yeni tüzük taslağında, merkez yoklaması ile seçilen milletvekilleri, belediye başkanları ve yerel meclis üyeleri için '3 dönem kuralı' talep edilirken, genel başkana yönelik sınırlama yapılmadı. Hâlihazırda olduğu gibi, genel başkan olabilmek için tüm adaylardan en az yüzde 5 oranında imza istenirken, mevcut genel başkan için başka bir yöntem planlandı. Mevcut genel başkan, kurultayda bir kez daha aday olmak isterse imza toplanmasına ihtiyaç duymadan bu hakkı elde edebilecek. Taslak metinde tepki çeken bir diğer nokta ise milletvekili adaylarının belirlenme yöntemi oldu. Belediye başkan adayları için 'yargı denetiminde ön seçim' ya da 'genel merkez inisiyatifi' talep edilirken, milletvekilleri için ise 'örgüt denetiminde ön seçim' planlandı.