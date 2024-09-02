CIA’nın hesabından FETÖ’nün şifresi paylaşıldı

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) resmi Instagram hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda "Kapadokya" fotoğrafı paylaştı. "Türkiye'nin Kapadokya bölgesindeki bu peribacaları 40 metreye kadar ulaşabiliyor ve oluşması yüzyıllar sürebiliyor. CIA'nın Dünya Bilgi Kitabı 265 dünya varlığı hakkında temel istihbarat sağlayan bir kamu kaynağıdır." notu ile paylaşılan fotoğraf, CIA bağlantılı terör ve casusluk örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini akıllara getirdi.FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişiminden 4 ay önce (19 Mart 2016) örgüt mensuplarına yaptığı konuşmada "Kapadokya" şifresini kullanmış ve daha sonra darbecilerin yargılandığı davalarda, bu kelimenin bir şifre olduğu ortaya çıkmıştı. FETÖ elebaşı üzerine ilk defa giydiği asker yeşili pardösüsüyle militanlarına "Kapadokya" gizli mesajıyla darbe talimatı göndermişti.