TOKİ'nin hayata geçirdiği 27 bin 563 konutluk kentsel dönüşüm projesiyle İstanbul, sağlam temeller üzerinde yükseliyor. 27 bin 563 konutluk kentsel dönüşüm projesinde 14 bin 932'si vatandaşlara teslim edilirken 12 bin 631 konutun dönüşüm projesinin hazırlandığı, 5 bin 155 konutun ise inşaatının sürdüğü öğrenildi.Vatandaşlar depreme dayanıklı konutlara yerleşmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor. Gaziosmanpaşa'da 2 bin 165 konutun inşası tamamlanırken, 2 bin 747 konutun inşası devam ediyor. Bağlarbaşı, Sarıgöl ve Yıldıztabya mahallelerinde vatandaşlar depreme dayanıklı yeni konutlarına kavuştu. Kartal Orhantepe Mahallesi'nde ise çöken Yeşilyurt Apartmanı ve çevresindeki sağlıksız yapılar yenilendi. Ayrıca Gaziosmanpaşa'da bulunan TOKİ içerisindeki peyzaj alanında vatandaşların sosyalleşebileceği yerler ve park alanları bulunuyor.Gaziosmanpaşa'daki dairesine yerleşen emekli Adem Vardar (77), "9 yaşımda geldim, ömrüm burada geçti. Evimi 2022 yılında teslim aldım. Çok memnunum. Gecekondudan siteye geldik. Binanın sağlamlığı da çok önemli. Yapılanları da görüyoruz, çok sağlam yapılıyor. Demiri, betonu ve tüm malzemeleri çok sağlam işçiliğiyle beraber. Devletimizden ve yapanlardan Allah razı olsun. Devletimiz sayesinde geleceğe sağlam basıyoruz" ifadelerini kullandı. Evine 2 ay önce kavuşan ve 6 Şubat depremlerinden kaynaklı olarak güvenli evlerde oturmanın büyük rahatlık olduğunu dile getiren Cüneyt Erkan, "Kura çekildi, şansa da bize çıktı. Buraya yerleştiğimiz için mutluyuz. İyi ki gelmişiz, bizim için çok iyi oldu. Artık geceleri huzur içinde uyuyoruz. Daireler çok güzel, kalitesi üst düzey, geniş ve ferah. Havuzu, peyzaj alanı, spor salonu gibi birçok etkinlik alanı var" diye konuştu.TOKİ'nin Esenler'de az katlı yatay mimari anlayışı ve akıllı şehir planıyla devam eden projesiyle yaklaşık 50 bin konut inşa edilecek. 8.5 milyon metrekarelik rezerv alanda kurulan yeni yerleşimin inşasının etaplar halinde yapılacağı öğrenildi. Esenler Oruçreis'te yapımı tamamlanan 262 konut ev sahiplerine teslim edildi, 2 bin 258 konutun inşaatı ise hızla devam ediyor.Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde ise 281 konutun yapımı devam ediyor. Güngören'in Gençosman Mahallesi'nde Şişecam Sitesi'nin bulunduğu alanda 300 konutluk dönüşüm projesi yapıldı. Bağcılar'da 822, Beyoğlu Sütlüce'de de 398 konut vatandaşlara teslim edildi. Bağcılar Ece Sitesi'nde 365 konut ile Küçükçekmece Güneş Sitesi'nde de 150 konutun inşaatına başlanacağı öğrenildi. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bin 49 konut dönüştürülecek.