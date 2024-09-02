İzmir’i kurtarmak için kollar sıvandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve yaygın kirliliği mercek altına aldığı, Bakan Kurum'un konuyla ilgili toplantı düzenleyerek bakanlık yetkililerinden İzmir Körfezi'ndeki incelemeleri içeren raporları dinlediği belirtildi.Bakanlık yetkililerinin İzmir Körfezi'ndeki son incelemelerle ilgili raporların detaylı sunumunun ardından Kurum acil yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılması ve bilim insanları ile yetkililerle İzmir Körfezi Bilim Kurulu Heyeti'nin oluşturulması talimatını verdi. Bu kapsamda, Bilim Kurulunun ilk toplantısı 5 Eylül'de Bakan Kurum başkanlığında İzmir'de yapıacak. Toplantıya ilgili kuruluşlar ve yerel yönetim temsilcilerinin de davet edilecek. Kurul toplantısı sonunda 'Acil Eylem Planı'nın açıklanması bekleniyor.